10 июня 2026

10 июня 2026 11:01

Врач предупредила о последствиях ношения мокрого купальника

Однако длительный контакт кожи и интимной зоны с мокрым купальником может создавать условия для развития различных воспалительных заболеваний мочеполовой системы.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Светлана Калинина.

По ее словам, влажный купальник, в котором повышенная влажность сочетается с воздействием тепла, создает условия для активного размножения бактерий и грибков, особенно если человек длительное время остается в мокрой одежде после купания. Поэтому одной из наиболее частых проблем, с которой сталкиваются любители долго не переодеваться после пляжа или бассейна, становятся инфекции мочевыводящих путей.

"Продолжительное нахождение в мокром купальнике может повышать вероятность развития цистита. Дополнительным фактором риска становится локальное переохлаждение, которое способно снижать защитные механизмы организма. Особенно внимательно к этому вопросу стоит относиться женщинам, поскольку особенности анатомии делают их более уязвимыми перед этим заболеванием", - отметила Калинина.

Она уточнила, что поводом для обращения к врачу должны стать учащенное мочеиспускание, чувство жжения, болезненность при походе в туалет и дискомфорт в нижней части живота.

Однако циститом возможные последствия не ограничиваются.

"Постоянный контакт кожи и слизистых с влажной тканью может провоцировать развитие вагинитов, кандидозов, воспалительных процессов в области мочеиспускательного канала, а также раздражение кожи в зоне бикини", - предупредила уролог.

Чтобы снизить риски, врач советует не оставаться в мокром купальнике после завершения купания, по возможности переодеваться в сухую одежду, соблюдать правила интимной гигиены и не игнорировать любые неприятные симптомы со стороны мочеполовой системы.

"Многие воспринимают мокрый купальник как незначительную деталь отдыха, однако именно такие мелочи нередко становятся причиной обращения к врачу уже после отпуска. Простое правило - лучше не ходите в мокром купальнике больше часа, чтобы избежать проблем со здоровьем", - резюмировала Калинина.


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