1 ноября 2026

27 июля 2026 15:22

Ученые впервые опровергли пользу добавок с омега-3

Добавки с рыбьим жиром не улучшают память, когнитивные функции или маркеры старения мозга у пожилых людей с повышенным риском болезни Альцгеймера - даже несмотря на то, что омега-3 кислоты действительно проникают в мозг. К такому выводу пришли исследователи Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии. Результаты опубликованы в журнале eBioMedicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании участвовали 365 взрослых в возрасте от 55 до 80 лет, редко употребляющих рыбу. Все считались находящимися в группе повышенного риска болезни Альцгеймера; 47% несли вариант гена APOE4 - сильнейший известный генетический фактор риска позднего начала болезни. Участники получали либо 2000 мг докозагексаеновой кислоты (DHA) в сутки, либо плацебо на протяжении двух лет.

Первоочередной задачей было выяснить, достигает ли DHA из капсул мозга. Ответ оказался положительным: через шесть месяцев уровень кислоты в спинномозговой жидкости вырос в среднем на 17%. Однако это не привело к когнитивным улучшениям. Участники, принимавшие DHA, не показали лучших результатов в тестах памяти и мышления по сравнению с группой плацебо. Нейровизуализация также не выявила замедления атрофии гиппокампа - области мозга, критической для памяти и используемой как маркер риска Альцгеймера.

"Мы все хотим найти средство, предотвращающее Альцгеймер, но наши данные показывают, что добавки с рыбьим жиром таковым не являются", - заявил Хуссейн Наджи Ясин, директор Центра персонализированного здоровья мозга Университета Южной Калифорнии и ведущий автор работы.

По его словам, омега-3 жирные кислоты, вероятно, эффективнее в составе средиземноморской диеты, а не в виде изолированных капсул.


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