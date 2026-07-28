Бикини в стиле 50-х вернулись в моду

Купальники в стиле 1950-х годов вернулись в моду летом 2026 года. Материал публикует журнал Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В текущем сезоне актуальными стали бикини в клетку, вдохновленные трендами середины прошлого века. По словам журналистов, долгое время подобные фасоны считались устаревшими, однако в настоящий момент на них обратили внимание инфлюэнсерши.

Так, в купальниках с данным принтом запечатлели на отдыхе американских манекенщиц Беллу Хадид и Кендалл Дженнер и избранницу актера Леонардо Ди Каприо, итальянскую модель Витторию Черетти.