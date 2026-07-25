Дерматолог назвала важнейшие компоненты в уходовой косметике

Перед покупкой средств важно распознавать ключевые компоненты бьюти-средств и применять их в уходе, в том числе с биоактивной водой и глицерином.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала эксперт бренда французской дерматологической косметики Topicrem Анастасия Мурашкина.

"В первую очередь стоит обращать внимание на функции отдельных ингредиентов. Хороший продукт должен сочетать компоненты, которые задерживают влагу и укрепляют защитный барьер". Ниже эксперт разбирает основные элементы для увлажнения и питания. Глицерин притягивает и удерживает воду в верхних слоях кожи, уменьшая общее ощущение сухости. Биоактивная вода стимулирует естественные механизмы увлажнения дермы и поддерживает ее природное сияние", - объяснила эксперт.

Она также добавила, что при знакомстве с составами важно учитывать индивидуальные особенности и запрос кожи, именно это помогает подобрать подходящий и эффективный продукт.

"Гиалуроновая кислота активно захватывает и задерживает влагу в эпидермисе, поддерживает гладкость и молодость кожи. Масла и липидные компоненты уменьшают потерю влаги, поддерживают защитный барьер и смягчают кожу. Данные компоненты особенно важны для очень сухой кожи тела. Пчелиный воск обозначается в составе, как Cera Alba. Он создает на поверхности дермы защитный слой, помогает уменьшить потерю влаги и сохранить мягкость", - резюмировала Мурашкина.