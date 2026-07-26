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26 июля 2026 18:21

Женщина рассказала о жизни с редким синдромом "спящей красавицы"

У 33-летней жительницы Франции по имени Леония медики диагностировали редкое заболевание - синдром "спящей красавицы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее историю рассказало издание HuffPost.

По словам Леонии, все началось с того, что однажды она проснулась настолько ослабленной, что не смогла пойти на учебу. С тех пор каждый день она стала спать по 15-20 часов. Неврологи в конечном итоге обнаружили у женщины заболевание, которое встречается один-три раза на миллион человек, - синдром Клейне - Левина, или синдром "спящей красавицы".

Эта патология характеризуется главным образом приступами многочасового сна. При этом в период бодрствования пациенты испытывают трудности с мышлением и выполнением повседневных задач.

Другим симптомом этого синдрома Леония назвала дереализацию. "Она похожа на попадание в двухмерный мир с чувством опьянения или ощущением, будто я попала в ловушку сна", - пояснила она. Во время подобных эпизодов француженка не может смотреть на себя в зеркало и чувствует, будто все люди обращают на нее внимание.

Леония добавила, что с большим трудом она смогла завершить учебу и даже устроилась на работу. Она сразу предупредила руководство, что у нее могут возникнуть подобные кризисные периоды, хотя за последние три года благодаря лечению, которое заключается в приеме таблеток и строгом ведении здорового образа жизни, их не было.


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