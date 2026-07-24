29 октября 2026

24 июля 2026 18:06

Названы маскирующие грязные волосы модные прически

Топ-стилист бьюти-пространства "Шевелюр" Александр Аванесов назвал модные прически, которые маскируют грязные волосы. Комментарий эксперта поступил в распоряжение "Ленты.ру", передает Day.Az.

"Если волосы еще выглядят свежими по длине, а жирный блеск заметен только у корней, то не обязательно мыть голову, особенно если нет времени. Более того, волосы на второй или третий день часто лучше держат форму: они меньше рассыпаются, приобретают текстуру и легче собираются в пучки, косы и другие укладки", - отметил стилист.

Так, в связи с этим Аванесов порекомендовал для такого случая присмотреться к гладким низким пучкам, хвосту и прическе с боковым пробором с заколками. Кроме того, специалист особенно выделил французский твист. "Соберите волосы у затылка, скрутите их внутрь вертикальным валиком и закрепите шпильками или крупной заколкой-крабом. Не стремитесь спрятать каждую выбившуюся прядь", - пояснил он.

По словам эксперта, скрыть грязные волосы можно с помощью пучка из косы, на создание которого потребуется около пяти минут. "Соберите низкий хвост, заплетите его в косу, оберните вокруг основания и закрепите шпильками. Волосы получат четкую форму, а несвежие корни станут частью гладкой укладки", - поделился собеседник издания.

В своем перечне Аванесов также упомянул укладку с широким ободком и низкую косу. Он уточнил, что вторая прическа поможет привести в порядок волосы, которые начали путаться или пушиться. По его мнению, для повседневного образа могут подойти свободная трехпрядная коса, начинающаяся у основания шеи, "рыбий хвост" и "канатный жгут".

Что касается девушек с короткими стрижками, то стилист посоветовал им сделать боковой пробор, нанести небольшое количество геля на ладони и зачесать волосы за уши, распределив при этом средство по прядям тонким слоем.

В заключение Аванесов призвал не укладывать волосы в перечисленные прически каждый день, поскольку постоянное натяжение их травмирует и приводит к тракционной алопеции.


Просмотров: 589

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

5 февраля 16:43

  • 6 436
Известный бренд одежды откроет свой первый магазин в Баку

Мода

3 июня 2025 17:29

  • 4 721
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 2025 11:43

  • 4 659
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 2025 16:50

  • 5 919
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 2025 12:24

  • 6 498
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 2025 10:20

  • 5 915
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 8 968
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 9 495
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 11 164
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 16 776
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)