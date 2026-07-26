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26 июля 2026 11:01

Стилист назвал лучшее сочетание цветов на лето

Стилист и ведущий программы "Модный приговор" Александр Рогов назвал самое модное цветовое сочетание этого лета.

Как передает Day.Az, своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам Рогова, главным трендом сезона стало сочетание бирюзового и нежно-розового цветов. Он отметил, что такие образы выглядят легкими, нежными и романтичными.

Стилист также посоветовал составлять образ исключительно в этой цветовой гамме либо дополнять его яркими контрастными аксессуарами - например, синими туфлями или бордовой сумкой.


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