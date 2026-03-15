15 марта 2026 09:21

Названы три главных фактора здорового долголетия

Основу здорового долголетия формируют физическая активность, регулярные медицинские осмотры и контроль показателей, а также семейная поддержка. Об этом "Газете.Ru" рассказала Ольга Николаевна Ткачева - профессор, член-корреспондент РАН и директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, передает Day.Az.

Первый фактор - регулярная физическая активность. По словам Ткачевой, движение должно стать не обязанностью, а источником удовольствия.

"Нужно полюбить физическую активность так, чтобы ощущалась потребность в регулярных занятиях. Ведь здоровый образ жизни, укрепляющий тело и дух, возможен лишь при условии, что он приносит удовлетворение и радость", - пояснила эксперт в беседе с "Газетой.Ru".

Второй фактор - профилактические медицинские обследования и контроль показателей. Регулярные чек-апы позволяют выявлять проблемы на ранних стадиях и предотвращать ускоренный "износ" организма. Осознанное и бережное отношение к своему здоровью снижают риски возрастных заболеваний.

Контроль ключевых физиологических показателей - артериального давления, уровня глюкозы и холестерина - необходим для активного долголетия. Именно их стабильность, по данным исследований, тесно связана с качеством жизни в пожилом возрасте.

Третьим фактором специалист называет семейное положение. Социальная поддержка и устойчивые личные связи оказывают заметное влияние на здоровье и процесс старения.

"Наблюдения показывают, что люди, состоящие в семье, в среднем чувствуют себя лучше и живут дольше", - заключила геронтолог.


