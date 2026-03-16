16 марта 2026 15:18

Раскрыта неожиданная причина утренней сонливости и рассеянности

с высоким содержанием сахара и жиров может негативно влиять на самочувствие и умственную работоспособность уже в первые часы после еды. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие исследование в журнале Food and Humanity (FH), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В эксперименте участвовали молодые женщины, которым в разные дни предлагали либо сбалансированный завтрак, либо сладкий и жирный - при одинаковой калорийности. Результаты показали, что после сладко-жирного завтрака участницы чаще ощущали сонливость и хуже справлялись с заданиями, связанными с планированием и переключением между задачами. Эти функции напрямую связаны с концентрацией, обучаемостью и эффективной работой. В то же время сбалансированный завтрак способствовал росту бодрости и субъективного ощущения энергии уже вскоре после еды.

Физиологические измерения дополнили картину: сладкий и жирный завтрак вызывал преобладание "режима покоя" в работе нервной системы. Снижалась частота сердечных сокращений и активнее включалась парасимпатическая нервная система, которая обычно доминирует во время отдыха. Такой эффект может быть полезен вечером, но утром он способен мешать активной умственной деятельности.

Авторы подчеркивают, что исследование носит краткосрочный характер, однако его выводы указывают на важность состава завтрака. По мнению ученых, привычка начинать день со сладкой выпечки и жирных продуктов может незаметно ухудшать настроение, снижать концентрацию и потенциально влиять на работоспособность, особенно у женщин.


