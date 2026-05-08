8 мая 2026

8 мая 2026 15:07

Назван неочевидный фактор риска рака груди

Американские ученые обнаружили неожиданную связь между состоянием полости рта и развитием рака молочной железы. Бактерия, вызывающая заболевания десен, может проникать в ткани груди и способствовать росту опухоли. Работа опубликована в журнале Cell Communication and Signaling, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о бактерии Fusobacterium nucleatum, ранее уже связанной с раком кишечника. Теперь исследователи выяснили, что она способна попадать в кровоток и "оседать" в тканях молочной железы.

Эксперименты показали, что бактерия запускает воспаление и вызывает ранние изменения клеток. В моделях на животных ее присутствие ускоряло рост опухоли и увеличивало вероятность метастазирования - в частности, распространения раковых клеток в легкие.

Ученые также разобрались в механизме этого влияния. Fusobacterium nucleatum повреждает ДНК клеток и активирует систему "быстрого ремонта", которая часто работает с ошибками. Это приводит к накоплению мутаций.

Даже кратковременное воздействие бактерии повышало уровень белка PKcs, связанного с агрессивностью опухоли. В результате раковые клетки становились более подвижными, устойчивыми к лечению и приобретали свойства стволовых клеток.

Особенно уязвимыми оказались клетки с мутацией гена BRCA1 - известного фактора риска рака молочной железы. Такие клетки легче "захватывали" бактерию и удерживали ее дольше, что усиливало повреждение ДНК.

Авторы отметили, что речь не идет о прямой причине заболевания: рак развивается под действием множества факторов. Однако бактерии могут выступать как дополнительный "пусковой механизм", усиливающий уже существующие риски.

Пока результаты получены в лабораторных условиях и требуют подтверждения в клинических исследованиях. Тем не менее ученые считают, что работа открывает новое направление в изучении рака и подчеркивает важность здоровья полости рта.

В перспективе это может привести к новым подходам к профилактике - например, через контроль микробиоты и лечение заболеваний десен как одного из факторов онкологического риска.


Просмотров: 184

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 737
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 920
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 6 114
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 291
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 979
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 15 155
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 596
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 773
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 17 072
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 16 189
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева