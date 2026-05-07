7 мая 2026 09:25

Названа ошибка в питании, снижающая шансы на беременность

Ученые из университета Макмастера (Канада) установили, что шансы на беременность резко снижаются, если около 30% суточных калорий женщина получает из фастфуда, газировки, фабричных сладостей: колбас и готовых продуктов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition and Health (NutriHealth), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бесплодие затрагивает миллионы женщин по всему миру, и его причины часто оказываются сложными и многофакторными. Помимо возраста и медицинских состояний, важную роль могут играть и повседневные факторы образа жизни - в частности питание.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 2582 женщин в возрасте от 20 до 45 лет, собранные в рамках Национального исследования состояния здоровья и питания США. Участницы отвечали на вопросы о попытках забеременеть и подробно описывали свой рацион питания.

Анализ показал, что ультрапереработанные продукты составляли в среднем около 27% ежедневного рациона. Однако среди женщин с нарушенной фертильностью эта доля достигала примерно 30%. Несмотря на относительно небольшую разницу, статистический анализ выявил устойчивую связь: чем больше таких продуктов было в рационе, тем ниже были шансы на зачатие.

Эта связь сохранялась даже после учета возраста, массы тела и образа жизни. По словам авторов исследования, это означает, что эффект может быть связан не только с калорийностью пищи или риском ожирения. Ультрапереработанные продукты проходят множество стадий промышленной обработки и часто содержат различные добавки, консерванты и искусственные ингредиенты.

Исследователи предполагают, что важную роль могут играть химические вещества, присутствующие в таких продуктах или их упаковке. Среди них - фталаты, бисфенол А и акриламиды, которые способны нарушать гормональный баланс организма.


