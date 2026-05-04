4 мая 2026 17:18

Названы самые отталкивающие поступки на первом свидании

Эксперт по отношениям Анабель Найт рассказала, какие поступки на первом свидании уничтожают шансы на продолжение отношений. Ее мнение приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Найт считает, что как мужчин, так и женщин отталкивает, когда потенциальный партнер все время говорит только о себе и не интересуется собеседником. Она уточнила, что волноваться и много болтать на свидании - нормально, людей настораживает, если им не дают вставить слово.

Другим признаком плохого свидания эксперт назвала слишком долгие споры об оплате счета. По ее мнению, неважно, что именно стало предметом обсуждения: желание не оплачивать полный чек или, наоборот, оплатить его. В идеале обсуждение этого вопроса не должно занимать много времени.

Кроме того, второе свидание редко бывает у людей, которые хамят официантам, избегают зрительного контакта с потенциальным партнером или не учитывают его мнение о совместном проведении времени. Чтобы встреча прошла гладко, Найт посоветовала уместно одеться. По ее мнению, про этот пункт многие забывают. Однако она считает, что выходное платье в боулинге или спортивный костюм в ресторане могут сильно испортить мнение о человеке.


