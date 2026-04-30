Названа неочевидная причина проблем с пищеварением

Международная группа ученых показала, что стресс в раннем возрасте может повышать риск заболеваний желудочно-кишечного тракта в будущем. Ключевую роль играют изменения в работе кишечника и симпатической нервной системы. Работа опубликована в журнале Gastroenterology (GE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые изучали так называемую ось "кишечник - мозг" - систему постоянной связи между нервной системой и пищеварением. Нарушения в этой системе могут приводить к синдрому раздраженного кишечника, болям в животе, запорам и диарее.

В экспериментах на мышах исследователи моделировали ранний стресс, временно разлучая детенышей с матерью. Во взрослом возрасте такие животные чаще проявляли тревожное поведение, испытывали кишечную боль и нарушения моторики кишечника. При этом симптомы различались по полу: у самок чаще наблюдалась диарея, у самцов - запоры.

Дополнительные эксперименты показали, что разные симптомы связаны с разными биологическими механизмами. Так, сигналы симпатической нервной системы влияли на моторику кишечника, но не на боль, тогда как половые гормоны, наоборот, были связаны с болевыми ощущениями. Серотонин оказался задействован в обоих процессах.

Результаты на животных подтвердились и в исследованиях с участием людей. В одном из них ученые проанализировали данные более чем 40 тысяч детей в Дании. Оказалось, что у детей матерей с нелеченой депрессией во время беременности или после родов чаще развивались проблемы с пищеварением, включая колики, запоры, тошноту и синдром раздраженного кишечника.

Во втором исследовании, основанном на данных почти 12 тысяч детей в США, также была выявлена связь между неблагоприятными детскими переживаниями - такими как насилие, пренебрежение или психические проблемы родителей - и повышенным риском желудочно-кишечных нарушений.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты могут помочь в разработке более точных методов лечения. Разные симптомы требуют воздействия на разные биологические механизмы, а значит универсального подхода не существует.

Кроме того, ученые отмечают, что при диагностике важно учитывать не только текущий уровень стресса пациента, но и его детский опыт, поскольку именно он может играть ключевую роль в развитии заболеваний.