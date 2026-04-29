29 апреля 2026 15:14

Женщинам назвали симптомы выпадения органов малого таза

Ощущение выпуклости или "инородного тела" во влагалище, проблемы с мочеиспусканием и трудности с опорожнением кишечника могут указывать на выпадение органов малого таза. Об этом в интервью изданию Self рассказала гинеколог и урогинеколог Уитни Хорнер из Медицинского университета Вашингтона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тазовое дно состоит из мышц, связок, соединительных тканей и нервов, которые поддерживают органы малого таза - мочевой пузырь, матку, влагалище, кишечник и прямую кишку. Если эти структуры ослабевают, органы могут опускаться вниз. Такое состояние называется пролапсом тазовых органов.

По словам врача, одним из наиболее характерных симптомов является ощущение давления или выпуклости во влагалище. Некоторые пациентки описывают его как чувство, будто они "сидят на мяче для гольфа".

Если опускается мочевой пузырь, могут появляться трудности с мочеиспусканием или подтекание мочи. При вовлечении прямой кишки возможны проблемы с полным опорожнением кишечника. При этом, отмечает специалист, заболевание не всегда вызывает выраженный дискомфорт: по данным опросов, только 3-6% женщин жалуются на заметные симптомы.

"Одним из главных факторов риска считается возраст. Снижение уровня эстрогена со временем ослабляет ткани тазового дна, поэтому пролапс чаще развивается в период перименопаузы и менопаузы", - предупреждает медик.

Также повышенный риск связан с беременностью и естественными родами. Исследования показывают, что большое количество беременностей, вагинальные роды и крупный вес ребенка при рождении могут увеличивать вероятность повреждения мышц тазового дна.

Для профилактики врач рекомендует регулярно выполнять упражнения Кегеля, которые помогают укреплять мышцы тазового дна. При появлении тревожных симптомов специалист советует не откладывать визит к врачу, поскольку на ранних стадиях состояние легче контролировать и лечить.


