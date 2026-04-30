30 апреля 2026 11:39

Назван самый популярный модный бренд в мире

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самый популярный модный бренд в мире. Сообщение опубликовано на одноименном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Французский модный дом Chanel занял в рейтинге первое место. При этом вторая позиция досталась бренду Saint Laurent, а третья - Dior. Четвертые и пятые места были отданы Miu Miu и Gucci. В первую десятку также вошли Ralph Lauren, Prada, Coach, Burberry и Cos.

Продолжили рейтинг популярных марок The Row, Versace и Mocler, заняв одиннадцатые, двенадцатые и тринадцатые места. За ними последовали Chloe, Bottega Veneta, Loewe и Stone Island. Двадцатку замкнули Massimo Dutti, Fendi и Celine.


