Назван неочевидный способ профилактики депрессии

Ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к неожиданному выводу: именно мышечная сила, а не выносливость, может играть ключевую роль в защите от депрессии. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Физическая активность давно считается фактором, снижающим риск депрессии, однако механизмы этого влияния оставались не до конца понятными. Исследователи решили разделить два компонента - кардиореспираторную выносливость и мышечную силу - и проверить, какой из них действительно связан с психическим состоянием.

В работе использовали данные более 340 тысяч человек из базы UK Biobank. Чтобы установить причинно-следственные связи, ученые применили метод менделевской рандомизации - он позволяет оценить влияние факторов через генетические особенности, минимизируя влияние образа жизни.

В качестве показателя силы исследователи использовали силу хвата кисти - распространенный и надежный маркер общей мышечной силы. Психическое состояние оценивали по диагнозам и опросникам, включая ключевые симптомы депрессии: сниженное настроение, потерю интереса к жизни, проблемы с концентрацией и изменения аппетита.

Результаты оказались неожиданными. Связи между выносливостью и депрессией обнаружить не удалось. Зато мышечная сила показала устойчивый защитный эффект.

Так, увеличение силы хвата на 0,1 кг на килограмм массы тела снижало риск депрессии примерно на 14%. Более сильные участники также реже сталкивались с отдельными симптомами: вероятность анедонии - утраты удовольствия - снижалась на 21%, а нарушения аппетита - на 44%.

Интересно, что эффект оказался более выраженным у женщин. У них сила была связана со снижением таких симптомов, как подавленное настроение, потеря интереса и проблемы с концентрацией. У мужчин эта связь была менее очевидной.

Почему мышцы влияют на психику, пока до конца не ясно. Одна из гипотез связана с повседневной активностью: снижение силы ухудшает способность справляться с бытовыми задачами, что может усиливать чувство беспомощности и способствовать депрессии. Другая - с биологией: при сокращении мышцы выделяют белки, которые потенциально могут оказывать защитное действие на мозг.