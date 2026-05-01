Стилист рассказала о главных цветовых трендах лета-2026

Лето 2026 года меняет привычные представления о цветовых сочетаниях, предлагая более сложные и выразительные решения в одежде. Об этом 29 апреля рассказала "Известиям" стилист, дизайнер аксессуаров и основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова, передает Day.Az.

"Главным трендом сезона становятся нестандартные цветовые комбинации, которые делают образ визуально более дорогим и "интеллектуальным". Среди актуальных сочетаний выделяется сливочно-желтый с холодным серым, небесно-голубой с шоколадным, лаймовый с молочным, а также пудрово-розовый с оттенками хаки и оливкового", - сообщила эксперт.

Отдельное внимание, по словам стилиста, уделяется цветам, которые визуально делают образ более "дорогим". К ним относятся молочный, кремовый, карамельный, песочный, графитовый, глубокий синий, терракотовый и оливковый. Эти оттенки создают ощущение сдержанности, статуса и продуманности и работают на впечатление лучше, чем яркие или кислотные цвета.

Эксперт подчеркнула, что яркие оттенки не всегда гарантируют стильный результат. Без учета внешности, цветотипа и общей стилистики они могут перегружать образ и нарушать его целостность. Цвет, по ее словам, должен подчеркивать индивидуальность.

"Важную роль в восприятии цвета играет и фактура ткани. Один и тот же оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от материала: лен придает естественность и благородство, хлопок - структуру и свежесть, шелк - глубину и роскошь, а сатин усиливает насыщенность цвета. На примере небесно-голубого стилист отмечает, что на натуральных тканях он выглядит значительно более дорого, чем на синтетических", - рассказала Скороходова.

Говоря о базовом летнем гардеробе, эксперт порекомендовала включать в него универсальные вещи: льняной костюм светлого оттенка, свободную белую рубашку, базовые топы природных оттенков, платья миди или макси, юбки средней длины, лаконичные сандалии и структурированную сумку нейтрального цвета. Такие элементы легко комбинируются между собой и позволяют создавать как повседневные, так и более собранные городские образы.

По мнению эксперта, современный гардероб - это уже не про количество вещей, а про продуманную стратегию, в которой каждая деталь работает на стиль и индивидуальность.