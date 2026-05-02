Популярный в 70-х аксессуар станет трендом летом

Популярный в 1970-х годах аксессуар станет трендом летом 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В грядущем сезоне актуальными окажутся различные яркие бусы в стиле бохо-шик. Подобные украшения были продемонстрированы на показах известных модных брендов, в том числе Chloe. Кроме того, они стали частым элементом стритстайл-образов.

В свою очередь, журналисты посоветовали сочетать указанные изделия с топами от бикини, вязаными свитерами с V-образными вырезами и расстегнутыми сверху полосатыми рубашками. В то же время бусы можно носить с офисной одеждой и многослойными нарядами, отметили они.