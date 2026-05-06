6 мая 2026

6 мая 2026 15:17

Назван неочевидный фактор риска заболеваний почек

Ученые из Пекинского университета установили, что более высокая среднегодовая температура связана с ростом распространенности хронической болезни почек и терминальной стадии почечной недостаточности. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Journal of the American Society of Nephrology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали, как климатические условия связаны с заболеваниями почек в разных округах США. Для этого они использовали данные программы Medicare о диагностированной хронической болезни почек (2005-2019 годы) среди людей старше 65 лет, а также статистику по терминальной стадии заболевания почек (2010-2019 годы).

Хроническая болезнь почек (ХБП) - это состояние, при котором почки постепенно теряют способность фильтровать кровь и выводить из организма лишнюю жидкость и продукты обмена. На ранних стадиях болезнь часто протекает без заметных симптомов, но со временем может привести к тяжелой почечной недостаточности. На терминальной стадии - так называемой ESKD - пациентам обычно требуется постоянный диализ или трансплантация почки.

Анализ показал, что повышение среднегодовой температуры на 1 °C связано с ростом распространенности диагностированной ХБП примерно на 0,23 процентного пункта, а также с увеличением числа случаев терминальной стадии болезни почек на 100 000 жителей.

Кроме того, во время периодов аномальной жары связь между температурой и ухудшением функции почек становилась еще сильнее. Чем выше были температурные пороги и чем дольше продолжалась жара, тем заметнее увеличивался риск.

Особенно выраженная связь наблюдалась в округах с высоким уровнем бедности и в районах за пределами крупных городов. Также более сильные ассоциации отмечались в южных и северо-западных регионах США.

По мнению авторов исследования, полученные результаты указывают на важную роль факторов окружающей среды в здоровье почек. Учет климатических рисков может помочь разработать меры профилактики и снизить распространенность заболеваний почек в наиболее уязвимых сообществах.


Просмотров: 98

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 721
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 904
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 6 102
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 276
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 963
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 15 140
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 578
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 758
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 17 056
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 16 174
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева