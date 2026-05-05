5 мая 2026 09:31

Назван неочевидный способ улучшить здоровье для женщин старше 40

Женщины старше 40 лет продолжают активно посещать мероприятия электронной музыки (рейвы), несмотря на возрастные стереотипы, - и делают это не только ради развлечения, но и для поддержания психического и физического здоровья. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Psychology of Music (PM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые изучили опыт 136 женщин в возрасте от 40 до 65 лет. Большинство участниц посещают клубы и фестивали уже более 20 лет, начиная с эпохи становления электронной сцены в конце 1980-х. Главной причиной посещения мероприятий оказалась сама музыка - выступления любимых диджеев и атмосфера танцпола. На втором месте - общение с друзьями. При этом поиск романтических отношений оказался наименее значимым мотивом.

Почти все участницы отметили, что такие события положительно влияют на их самочувствие. Танцы помогают справляться со стрессом и выходить из рутины, а для некоторых становятся полноценной физической нагрузкой. Более 60% респонденток назвали свой опыт на фестивалях и в клубах "почти духовным", описывая состояние единения с музыкой и окружающими.

Важной темой стало чувство принадлежности: более 90% женщин заявили, что чувствуют себя "как дома" на таких мероприятиях. Музыка, по их словам, объединяет людей разных возрастов и помогает выстраивать устойчивые социальные связи.

Однако участие в клубной культуре связано и с трудностями. Около 20% опрошенных ощущают себя "не на своем месте" из-за возраста, а почти половина сталкивалась с нежелательными прикосновениями. В ответ женщины вырабатывают стратегии безопасности - чаще посещают альтернативные площадки, ходят на мероприятия с друзьями и стараются выстраивать контакты с персоналом.

Возраст влияет и на физическое состояние: восстановление после ночных мероприятий занимает больше времени. Поэтому многие переходят к более умеренному формату - посещают крупные события реже, заранее планируют отдых и внимательнее относятся к здоровью.

Исследование также показало, что женщины по-разному решают вопрос внешнего вида: одни выбирают яркую клубную одежду как форму самовыражения, другие, напротив, стараются выглядеть максимально нейтрально, чтобы не выделяться.

Авторы подчеркивают, что полученные данные отражают опыт тех, кто продолжает участвовать в сцене, и не учитывают тех, кто полностью отказался от ночной жизни. В будущем ученые планируют изучить причины такого ухода, а также влияние социальных факторов - например, уровня дохода или культурного контекста.

Тем не менее уже сейчас ясно: электронная музыка для многих женщин старше 40 - это не просто развлечение, а важная часть жизни, поддерживающая здоровье, социальные связи и ощущение себя.


