7 мая 2026 09:13

Мозг беременных женщин теряет серое вещество - ученые

Ученые из Калифорнийского университета установили, что мозг беременных женщин теряет часть серого вещества - области мозга, отвечающей за обработку информации, эмоции и эмпатию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В масштабном исследовании приняли участие 127 женщин, мозг которых сканировали до, во время и после беременности. Для сравнения ученые также обследовали 52 небеременных участницы. Анализ показал, что у беременных женщин объем серого вещества уменьшался в среднем на 5%, частично восстанавливаясь в течение шести месяцев после родов.

Ученые отмечают, что изменения затрагивают прежде всего так называемую сеть пассивного режима работы мозга, участвующую в самовосприятии, эмпатии и альтруизме. По мнению исследователей, это не указывает на снижение интеллекта, а отражает перестройку мозга, которая помогает будущей матери наладить связь с ребенком и развить родительское поведение.

"В биологии, как и в жизни, иногда чем меньше, тем лучше. Снижение серого вещества может быть аналогично процессу созревания мозга у подростков, когда нервные сети перераспределяются и упорядочиваются для новых функций", - отмечает профессор Сусана Кармона, соавтор исследования.

В ходе исследования женщины также сдавали анализы на гормоны, и ученые обнаружили, что повышение уровня эстрогена во время беременности тесно связано с уменьшением объема серого вещества. Изменения включают сокращение нервных сетей и перестройку поддерживающих клеток, что может отражать адаптацию мозга к материнству.


