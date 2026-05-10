10 мая 2026

10 мая 2026 14:19

Названы продукты для рациона, которые избавят от «кортизолового лица»

Редакторы британского журнала Vogue назвали продукты для рациона, которые избавят от "кортизолового лица".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на официальном сайте издания.

По словам экспертов, от "кортизолового лица" можно избавиться не только с помощью добавок и диет, а корректировки рациона питания. Продукты, богатые омега-3, магнием, антиоксидантами и пробиотиками, помогают организму легче справляться со стрессом и поддерживать нервную систему, тем самым избавляя от отеков. Среди продуктов, которые обязательно стоит включить в рацион: кимчи, йогурт, зеленый чай, бананы, авокадо, лосось, ягоды, орехи, яйца, темный шоколад и листовая зелень.

Специалисты издания отметили важность продуктов, полезных для "второго мозга" организма - кишечника. Они также посоветовали сократить избыток кофеина, сахара и алкоголя, чтобы снизить уровень гормона.


Просмотров: 153

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 2025 11:24

  • 3 532
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 2025 14:25

  • 3 464
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 5 875
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 7 917
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 6 040
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 721
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 5 315
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 5 517
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 923
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 6 338
Диета на гречке: из Греции — для грации!