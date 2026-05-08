Стилист Лисовец назвал самые модные очки на лето

Стилист Влад Лисовец назвал самые модные очки на лето. Об этом он написал в личном блоге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Крупная оптика, дух 70х в современном прочтении. Это могут быть круглые формы и квадратные. Цвета лучше всего передающие настроение того времени - черный, коричневый и черепаховый. А авиаторы, если нужен богатый эффект, то, конечно, такая оправа подойдет лучше всего. Популярность набирают так называемые "грустные" авиаторы, внешние уголки которых сильно опущены вниз", - написал Лисовец.