Режим сна связан со скоростью старения

Режим сна, отдыха и дневной активности может показывать, насколько быстро стареет организм на клеточном уровне - у людей с более "ранним" биоритмами скорость биологического старения замедляется. К такому выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Ученые изучили данные 207 пожилых добровольцев, средний возраст которых составлял 68 лет. В течение недели участники носили устройства, отслеживающие движения, сон и периоды отдыха. Одновременно исследователи анализировали образцы крови участников по методике эпигенетических часов - такие математические алгоритмы анализа позволяют оценить биологический возраст организма по химическим изменениям в ДНК.

"Биологический возраст отличается от календарного тем, что отражает не количество прожитых лет, а степень износа организма. На него влияют воспаление, стресс, уровень сахара в крови, болезни и образ жизни", - пояснили ученые.

Исследование показало, что у людей с регулярным режимом сна и активности биологическое старение происходило медленнее. Наиболее благоприятными факторами оказались высокая дневная активность, полноценный ночной отдых и стабильный распорядок без частых нарушений режима.

Напротив, нерегулярный сон, поздний отход ко сну и хаотичный режим были связаны с признаками ускоренного старения на клеточном уровне.

Авторы отмечают, что суточные ритмы уже давно связывают с риском сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшением памяти, депрессией и некоторыми видами рака. Теперь данные указывают, что они также могут отражать скорость старения организма.

При этом исследователи подчеркивают, что работа пока не доказывает причинно-следственную связь. Ученым еще предстоит выяснить, ускоряют ли нарушения режима старение организма или возрастные изменения сами влияют на суточные ритмы.