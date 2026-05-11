11 мая 2026

11 мая 2026 10:59

Режим сна связан со скоростью старения

Режим сна, отдыха и дневной активности может показывать, насколько быстро стареет организм на клеточном уровне - у людей с более "ранним" биоритмами скорость биологического старения замедляется. К такому выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Ученые изучили данные 207 пожилых добровольцев, средний возраст которых составлял 68 лет. В течение недели участники носили устройства, отслеживающие движения, сон и периоды отдыха. Одновременно исследователи анализировали образцы крови участников по методике эпигенетических часов - такие математические алгоритмы анализа позволяют оценить биологический возраст организма по химическим изменениям в ДНК.

"Биологический возраст отличается от календарного тем, что отражает не количество прожитых лет, а степень износа организма. На него влияют воспаление, стресс, уровень сахара в крови, болезни и образ жизни", - пояснили ученые.

Исследование показало, что у людей с регулярным режимом сна и активности биологическое старение происходило медленнее. Наиболее благоприятными факторами оказались высокая дневная активность, полноценный ночной отдых и стабильный распорядок без частых нарушений режима.

Напротив, нерегулярный сон, поздний отход ко сну и хаотичный режим были связаны с признаками ускоренного старения на клеточном уровне.

Авторы отмечают, что суточные ритмы уже давно связывают с риском сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшением памяти, депрессией и некоторыми видами рака. Теперь данные указывают, что они также могут отражать скорость старения организма.

При этом исследователи подчеркивают, что работа пока не доказывает причинно-следственную связь. Ученым еще предстоит выяснить, ускоряют ли нарушения режима старение организма или возрастные изменения сами влияют на суточные ритмы.


Просмотров: 83

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 756
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 941
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 6 131
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 314
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 997
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 15 175
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 613
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 791
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 17 090
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 16 210
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева