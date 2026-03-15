15 марта 2026 11:35

Развеян миф об одном из самых популярных способов похудения

Интервальное голодание не помогает сбросить вес лучше, чем стандартные рекомендации по питанию или даже отсутствие вмешательства. К такому выводу пришли авторы нового обзора, опубликованного в базе систематических исследований Cochrane. Анализ показал, что эффект популярной схемы питания значительно скромнее, чем утверждают сторонники в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи изучили данные 22 рандомизированных клинических испытаний с участием 1995 взрослых с избыточным весом или ожирением из Северной и Южной Америки, Европы, Китая и Австралии. В работах оценивали разные варианты интервального голодания - от питания через день до ограничений по времени приема пищи. Большинство исследований продолжались до года.

Сравнение показало, что интервальное голодание не дает клинически значимого преимущества по снижению веса по сравнению с традиционными советами по сокращению калорийности или обычным образом жизни без специальных программ. При этом данные о побочных эффектах в исследованиях фиксировались непоследовательно, что затрудняет оценку безопасности подхода.

Авторы подчеркивают, что ожирение - хроническое заболевание, а большинство включенных работ были краткосрочными. Поэтому делать долгосрочные выводы пока рано. По их словам, интервальное голодание может подойти некоторым людям, но существующих данных недостаточно, чтобы рекомендовать его как универсальный и более эффективный способ снижения веса.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 2025 11:24

  • 3 387
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 2025 14:25

  • 3 264
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 5 710
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 7 745
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 897
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 568
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 5 166
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 5 350
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 766
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 6 118
Диета на гречке: из Греции — для грации!