16 марта 2026 13:50

Названа причина, почему женщины хуже спят рядом с мужчинами

Почти треть (29%) взрослых людей не могут нормально высыпаться из-за своих партнеров. Причем женщины зачастую страдают больше своих вторых половинок. Это может быть связано с эволюционными особенностями и выработкой мелатонина.

Как передает Day.Az, об этом рассказала Gazeta.ru врач-невролог, заведующая отделением специализированной помощи КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Бехер.

Дело в том, что мужчины в среднем имеют более глубокий сон, поэтому разбудить их сложно, но они сильнее храпят и чаще имеют синдром беспокойных ног (неврологическое расстройство, которое приводит к тому, что во сне больной совершает облегчающие свое состояние движения). В то же время женский сон более чуткий, что может быть эволюционно связано с необходимостью реагировать на потребности ребенка.

"Такая интерпретация вполне вероятна, но, с другой стороны, на качество сна женщин могут влиять и особенности выработки гормона сна -  мелатонина. В перименопаузе нарушения сна у женщин связаны с измененной секрецией мелатонина в течение суток. Пик секреции гормона смещается на ранние утренние часы", -  отметила специалист.

Кроме того, с возрастом часто проблема ухудшается: если в молодости сон крепкий и глубокий, и мало что может его нарушить, то с возрастом организм становится более чувствительным к внешним изменениям. 

"И любое нарушение гигиены сна - свет, шум, неудобная подушка или др. -  приводит к тому, что человек пробуждается, такой прерывистый сон приводит к недосыпу. Если причина дискомфорта связана с партнером, то недосып станет хроническим. Такая нехватка сна запускает целый каскад нарушений в работе организма, от нарушения выработки гормонов и нейромедиаторов до развития метаболических синдромов и проблем со здоровьем", -  заметила специалист.


