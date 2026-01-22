Дизайнер рассказал, как носить кружево зимой

Кружево зимой - это уже не про вечерние выходы и романтические свидания, а про дополнение базовых образов с помощью акцентов.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал модельер, заведующий кафедрой "Дизайн костюма" Московского художественно-промышленного института (МХПИ), кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Еремкин.

"Важно, где именно кружево появляется в зимнем гардеробе. Это уже не только платья для особых случаев, но и топы, водолазки, вставки на брюках, подолы платьев, манжеты, а иногда и полноценные кружевные слои, надетые поверх базовой одежды. Кружево больше не про демонстрацию кожи, а про работу с фактурой и ритмом образа", - рассказал эксперт.

Еремкин отметил, что современная мода все чаще работает на контрастах: мягкое сочетается с жестким, прозрачное - с плотным, декоративное - с функциональным.

"Кружево идеально вписывается в эту логику, становясь не просто украшением, а визуальным акцентом, который добавляет образу глубину и сложность. Зимнее кружево больше не стремится быть нежным и воздушным в традиционном понимании. Оно становится плотнее, графичнее, иногда даже почти архитектурным. В ходу крупные узоры, темные оттенки, матовые фактуры, кружево с хлопковой или вискозной основой", - объяснил модельер.

По его словам, один из самых рабочих вариантов для зимы - кружевная юбка миди или макси в сочетании с плотным свитером, кашемировым джемпером или кардиганом.

"Контраст между мягким трикотажем и структурированным кружевом делает образ собранным и современным. Обязательное условие - плотные колготки и обувь с визуальным весом: ботинки, сапоги, лоферы на толстой подошве. Тонкое кружевное платье можно носить не самостоятельно, а поверх водолазки, лонгслива или даже тонкого свитера. Это решение работает в монохромных образах - черном, шоколадном, графитовом, молочном. Кружево здесь выступает как текстурный фильтр, а не как главный герой композиции", - отметил он.

Еремкин также посоветовал начать дополнять образ кружевом с деталей.

"Подол юбки или платья, выглядывающий из-под пальто, кружевные манжеты из-под жакета, воротник, добавленный к лаконичному верху - такие акценты выглядят интеллигентно и не перегружают образ. Многослойность в 2026 году становится главным стилистическим приемом. Слои больше не служат только для утепления - они работают как визуальный акцент и задают тон всему образу. Именно поэтому в зимний гардероб уверенно возвращаются вещи, которые раньше казались слишком легкими для холодного сезона", - высказался специалист.

Эксперт заявил, что топы в бельевом стиле с кружевом выходят за рамки вечернего гардероба и становятся частью повседневных образов.

"Самый очевидный прием - надеть кружевной топ поверх водолазки. Такой дуэт создает игру фактур и делает образ сложнее и интереснее. Можно экспериментировать с цветами: выбирать яркие контрасты или более нейтральные оттенки. Еще один способ - спрятать кружево под джемпер или свитер. Топ, надетый под трикотаж, работает как тонкая деталь, которая меняет общее впечатление. Кружевная кромка, выглядывающая из-под воротника или по линии низа, добавляет утонченности даже самому простому комплекту", - поделился он.

И в заключение эксперт отметил, что кружево хорошо сочетается с грубой обувью и прямыми пальто.

"Кружево хорошо сочетается с грубой обувью. Ботинки на шнуровке, сапоги с массивной подошвой, хайкеры - все, что визуально утяжеляет низ образа, отлично балансирует легкость кружева. Это убирает ощущение хрупкости и делает лук более городским и современным. Прямые пальто, жакеты оверсайз, строгие силуэты без декора становятся лучшим фоном для кружева. Чем лаконичнее верхний слой, тем убедительнее смотрится декоративная фактура снизу. Кружево раскрывается рядом с матовой шерстью, твидом, фланелью, плотным хлопком - такие сочетания выглядят дорого и сложнее, чем комбинации с блестящими тканями", - рассказал Еремкин.