4 февраля 2026

4 февраля 2026 17:15

Дерматолог объяснил связь прыщей на лбу и стресса

Дерматолог Кунал Малик объяснил, почему из-за стресса появляются прыщи на лбу. О связи высыпаний на коже и нервного перенапряжения он поговорил с Cosmopolitan, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как и угревая сыпь в любом другом месте, высыпания на лбу возникают, когда поры забиваются жиром, омертвевшими клетками кожи и бактериями, объяснил он. Генетика и гормоны играют в этом вопросе важную роль, однако когда человек испытывает стресс или беспокойство, уровень кортизола повышается, продолжил он.

Постоянно высокий уровень кортизола, вызванный хроническим стрессом, по словам врача, высвобождает нейропептид, известный как "вещество Р" - субстанцию, содержащуюся в нервных окончаниях кожи и сигнализирующую сальным железам о необходимости избыточной выработки кожного сала. Это может привести к закупорке пор и появлению прыщей.


Просмотров: 95

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

21 сентября 2025 06:18

  • 2 141
Раскрыт точный механизм появления морщин

Красота

18 марта 2025 17:03

  • 3 601
Чем может быть опасно гидрофильное масло?

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 10 351
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 14 636
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 16 152
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева