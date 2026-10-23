Эксперт рассказала, как сочетать украшения из золота и серебра в образе

Золото и серебро, как и ювелирные изделия с бижутерией могут гармонично сочетаться в одном образе, если при выборе украшений учитывать их фактуру, размер и расположение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом газете "Известия" рассказала категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова.

По словам эксперта, самым простым способом становится смешивание металлов без попыток добиться полного совпадения оттенков. Тем, кому подобный контраст кажется непривычным, подойдет двухцветное украшение, объединяющее золото и серебро.

Другим способом специалист назвала распределение металлов по разным частям тела. Рекомендуется оставить серебряные изделия у лица, а золотые надеть на шею или руки. При этом небольшая деталь второго оттенка поможет объединить композицию.

"Необязательно выбирать между ювелирными украшениями и бижутерией или каждый раз подбирать изделия только одного оттенка металла. Намного интереснее смотреть на весь комплект целиком", - подчеркнула она.

Изнова также посоветовала не ограничиваться одинаковыми фактурами всех украшений. Гладкий металл можно совмещать с рельефным, тонкие цепочки - с плотным плетением, а лаконичные кольца - с объемными моделями. Металлические украшения хорошо сочетаются с жемчугом, эмалью, камнями и бисером.

Ювелирные изделия и бижутерия также могут дополнять друг друга. Разнообразие фактур и размеров позволяет использовать бижутерию для создания актуальных образов без значительных затрат. За основу можно взять привычные украшения, такие как обручальное кольцо, пуссеты или цепочка, а затем добавить акцентные детали.

При этом эксперт напомнила о необходимости соблюдать баланс. Если главным элементом стали крупные серьги, шею лучше оставить свободной. Если акцент сделан на нескольких цепочках, достаточно пары колец или браслета. К лаконичным ювелирным изделиям можно добавить выразительную бижутерию, а заметные украшения в других зонах стоит уравновесить более спокойными деталями.

При создании многослойных комплектов рекомендуется выбирать цепочки разной длины, чтобы они не сливались в одну линию. Браслеты могут различаться по металлу, но выглядеть гармонично, если их ширина примерно одинакова. В случае с кольцами допустимы более свободные сочетания. Их необязательно симметрично распределять по обеим рукам или выдерживать в едином стиле.