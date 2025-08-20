20 августа 2025

20 августа 2025 09:38

Врач рассказала о связи между поздней беременностью и рождением двойни

При беременности в позднем возрасте чаще встречаются двойни, сообщила врач акушер-гинеколог клиники репродуктивного здоровья "Женский Доктор" Мария Романенко. О том, почему так происходит, она рассказала в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Многие помнят, как еще недавно женщин старше 25 лет могли унизительно называть "старородящими". К счастью, сегодня этот термин устарел и не имеет ничего общего с реальностью. С медицинской точки зрения, поздним репродуктивным возрастом принято считать 37 лет, плюс-минус 2 года. Почему? Именно в этом возрасте довольно сильно снижается овариальный резерв - запас фолликулов в яичниках, что влечет за собой снижение частоты овуляторных циклов и, как следствие, вероятности зачатия", - поделилась врач.

Также в этом возрасте учащаются случаи, когда в рост стартуют фолликулы с неверным количеством хромосом, поэтому растут риски хромосомных аномалий и самопроизвольных выкидышей, указала специалист.

"Наряду с тем, что забеременеть становится сложнее, есть один любопытный момент: в позднем возрасте чаще встречаются двойни. Это связано с гормональными изменениями: при уменьшении количества фолликулов организм пытается компенсировать это усиленной выработкой гормонов, стимулирующих их рост. Также снижается вещество, которое блокирует рост второго доминантного фолликула", - обозначила Романенко.

Важно помнить, что с возрастом накапливаются хронические заболевания, отметила гинеколог. В связи с этим она рекомендовала проходить комплексное обследование при планировании беременности после 37 лет. К стандартным процедурам эксперт отнесла проверку функции щитовидной железы, общий и биохимический анализ крови, гинекологическое обследование, флюорографию, посещение стоматолога и вакцинацию. Помимо них она посоветовала консультацию кардиолога с контролем артериального давления, проверку функции почек, УЗИ органов брюшной полости и вен нижних конечностей.

"Рожать можно и нужно в любом возрасте, но чем больше у женщины опыта, успешности и признанности, тем ответственнее она должна подходить к планам на жизнь. Существует множество факторов, на которые можно повлиять, чтобы повысить шансы на благополучный исход", - заключила врач.


