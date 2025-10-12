Врач назвал доступный фрукт для женского здоровья

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвал доступный фрукт, полезный для женского здоровья. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Агапкин посоветовал женщинам регулярно употреблять яблоки. "Клетчатка, которая содержится [в яблоках], снижает риск целого ряда онкологических заболеваний. Помимо очевидного рака кишечника, где клетчатка играет прямую роль, снижается риск возникновения рака молочной железы, рака матки", - рассказал врач.