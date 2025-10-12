12 октября 2025

12 октября 2025 09:21

Врач назвал доступный фрукт для женского здоровья

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвал доступный фрукт, полезный для женского здоровья. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Агапкин посоветовал женщинам регулярно употреблять яблоки. "Клетчатка, которая содержится [в яблоках], снижает риск целого ряда онкологических заболеваний. Помимо очевидного рака кишечника, где клетчатка играет прямую роль, снижается риск возникновения рака молочной железы, рака матки", - рассказал врач.


Просмотров: 143

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 781
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 216
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 389
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 549
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 267
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 315
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 964
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 135
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 469
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 514
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева