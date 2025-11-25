25 ноября 2025

25 ноября 2025 16:17

Врач предостерег от одной позы для сна

Врач скорой помощи Джо Уиттингтон предостерег от сна в позе на боку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о том, чем опасна эта привычка, пишет Daily Mail.

Уиттингтон утверждает, что сон на боку может привести к асимметрии лица и преждевременному старению. "Постоянное давление и трение об подушку ночь за ночью не просто сдавливают кожу, а приводят к образованию складок и заломов в одних и тех же местах. Поэтому у тех, кто спит на боку, часто появляются вертикальные морщины, которые не исчезают к утру", - предупредил он.

В доказательство своих слов врач привел результаты исследования на близнецах, показавшие, как меняется форма их лиц с возрастом в зависимости от позы сна.

Чтобы снизить риск развития этих неприятных последствий, Уиттингтон посоветовал стараться спать на спине. Это позволит снизить нагрузку на лицо и уменьшить отеки. Еще одна его рекомендация - использовать более гладкую шелковую наволочку, так как этот материал предотвращает образование морщин во сне.


