Ученые раскрыли неочевидный секрет «прочности» отношений

Люди, которые считают себя и своих партнеров одинаково привлекательными в романтическом смысле, как правило, сообщают о более счастливых и устойчивых отношениях. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Evolutionary Psychological Science (EPS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эволюционной психологии эта характеристика называется "партнерской ценностью" - суммарной привлекательностью человека как потенциального партнера, включающей внешность, здоровье, чувство юмора и другие качества. Ранее было известно, что высокая оценка партнера связана с удовлетворенностью отношениями, но влияние расхождений в ценности партнеров оставалось неясным.

В двух исследованиях ученые опросили 454 студентa в США и 1764 взрослых жителей Израиля. Участники оценивали собственную привлекательность и привлекательность партнера по специальному опроснику, а также заполняли шкалы, измеряющие удовлетворенность отношениями, степень вложенности, готовность сохранять союз и восприятие возможных альтернатив.

Анализ показал четкую тенденцию: пары, где оба партнера воспринимались как привлекательные, демонстрировали самую высокую удовлетворенность и приверженность отношениям.

Авторы отметили, что восприятие собственной привлекательности меняется с возрастом, опытом и культурным контекстом - и именно эти факторы, вероятно, определяют, станет ли различие в "ценности" источником тревоги или, напротив, укрепит союз.


