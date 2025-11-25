25 ноября 2025

25 ноября 2025 19:56

Названа неочевидная причина набора веса

Врач Педро Андраде заявил, что недостаток сна может привести к набору веса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этой неочевидной причине появления лишних килограммов он рассказал изданию Terra.

Как пояснил Андраде, при дефиците сна падает активность дофамина в префронтальной коре - области головного мозга, которая отвечает за принятие правильных решений. Это приводит к снижению способности выбирать более здоровую пищу в течение дня, что негативно сказывается на весе, уточнил он.

Доктор дополнил, что существует и обратная связь: еда влияет на качество сна. "Вы хорошо едите, чтобы хорошо спать. И вы хорошо спите, чтобы иметь возможность делать более здоровый выбор", - отметил он. Так, животные белки, какао, кофе, зеленый чай и шоколад на ужин приводят к бессоннице. А бананы, орехи, авокадо, шпинат и подсолнечные семечки, напротив, улучшают сон.


