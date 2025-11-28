Дизайнер назвала вечно модную одежду

Основательница галереи винтажных украшений и одежды VintageDream, идеолог и дизайнер собственного бренда одежды LEFFERS, искусствовед, коллекционер и историк моды Ольга Лефферс назвала вечно модную одежду. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение "Ленты.ру", передает Day.Az.

В первую очередь специалист отметила однотонный джемпер, изготовленный из шерсти или кашемира. "Его можно назвать теплым двойником белой футболки: такая же простая и понятная вещь, но абсолютно незаменимая для построения цельного образа", - пояснила она.

Кроме того, Лефферс указала на прямые джинсы. По ее словам, данная модель является практичной классикой, которая позволяет визуально удлинить ноги. "За последние 20 лет мы видели миллион интерпретаций джинсов и слышали примерно столько же споров об их фасонах. Однако среди скинни, бойфрендов, клеш и mom fit всегда занимали свое почетное место джинсы прямого кроя", - подчеркнула эксперт.

Также свою актуальность, по мнению дизайнера, никогда не утратят белая рубашка и брючный костюм. Лефферс объяснила, что первая вещь достаточно универсальна и ее можно носить с джинсами, лоферами или заправлять в классические брюки. Что касается костюма, то его можно отнести к идеальному решению ситуации, когда требуется безупречный, но при этом не требующий усилий образ.