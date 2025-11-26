Раскрыты красные флаги обреченных отношений

Мужчины и женщины раскрыли красные флаги, свидетельствующие, на их взгляд, об обреченных отношениях. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одна женщина вспомнила, что после 11 лет брака на грядущий разрыв ей указали мелкие изменения в поведении: она перестала брать мужа за руку, а их беседы стали короткими и возникали только по делу. Свободное время супруги проводили в раздельных комнатах.

Для других пользователей тревожным звонком стало то, что они перестали бояться разрыва.

Еще один пользователь добавил, что знаком серьезных проблем в отношениях может стать избегание конфликтов.