Психолог рассказала, как заинтересовать девушку по переписке

Чтобы заинтересовать девушку по переписке, нужно быть кратким и искренним.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом психолог Карина Шувалова рассказала kp.ru.

Эксперт объяснила, что девушки воспринимают общение в мессенджере как "мост к реальной встрече". Шувалова посоветовала отказаться от комплиментов только о внешности, особенно в начале романа.

"Есть несколько универсальных правил, которые увеличивают шансы на удачное общение. Будьте непредсказуемы. Чередуйте глубину с легким флиртом, серьезные темы с шутками", - рекомендует психолог.

По ее словам, мужчине следует задавать девушке открытые вопросы, чтобы она могла ответить на них развернуто. Психолог также считает, что будет уместно рассказать о своих увлечениях или интересных местах, которые понравились.