13 октября 2025

13 октября 2025 17:00

Названы действия в отношениях, приводящие к расставанию

Международная команда ученых выяснила, что подсчет того, "кто кому и сколько должен" в отношениях может серьезно подорвать счастье пары. Работа опубликована в журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы проанализировали данные более чем 7 тыс. пар из немецкого проекта German Family Panel, за которыми наблюдали на протяжении 13 лет.

Оказалось, что с течением времени люди в среднем становились менее склонными к ведению учета и чаще переходили к более заботливой модели - помогать партнеру без ожидания вознаграждения. Те, у кого эта склонность снижалась медленнее, быстрее теряли удовлетворенность отношениями. Даже кратковременный рост "транзакционного мышления" (желания, чтобы за услугу отплатили) снижал удовлетворенность - как в моменте, так и спустя два года.

"Наши результаты показывают: когда люди начинают концентрироваться на том, чтобы все было "по справедливости", их отношения постепенно ухудшаются", - объяснил автор исследования Хэен Гидеон Пак из Университета Торонто.

Интересно, что схожесть партнеров по этому показателю не приносила пользы. Если один из них был склонен к подсчету "должен - отдал", то удовлетворенность в паре падала, независимо от того, разделял ли другой такие взгляды.

По мнению авторов, любовь не живет по бухгалтерским книгам. Забота и щедрость укрепляют отношения, а постоянное ожидание ответных жестов незаметно подрывает доверие и теплоту.


Просмотров: 71

