Визажист рассказала, как сделать новогодний макияж за 10 минут

Для быстрого новогоднего макияжа лучше использовать консилер вместо тона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом "Газете.Ru" рассказала визажист "Золотого Яблока" Мария Андронова.

"Если времени мало, не стоит перегружать лицо плотным тоном: за короткое время его вряд ли получится нанести равномерно, а попытки "довести до идеала" обычно отнимают большую часть времени. Гораздо эффективнее выровнять тон точечно - нанести консилер под глаза, в зону покраснений и вокруг носа", - заявила эксперт.

Чтобы быстро освежить лицо, Андронова посоветовала использовать кремовый румянец, который можно нанести пальцами за пару секунд.

По словам эксперта, для быстрого макияжа лучше выбрать один акцент.

"Для глаз идеально подходят кремовые тени или стики с шиммером - они легко наносятся и не требуют растушевки кистями. Еще один удобный лайфхак - использовать сухой скульптор для затемнения складки века: у него, как правило, нейтральный натуральный оттенок, с которым сложно поставить пятна и не нужно долго работать над растушевкой. Он красиво и выигрышно сочетается с любыми сияющими и шиммерными тенями", - рассказала Андронова.

Визажист также предложила использовать главный хит этой зимы - тушь с блестками.

"Достаточно провести ею пару раз по уже накрашенным или даже "голым" ресницам, чтобы на них остались мелкие сияющие частицы. При естественном освещении они будут красиво переливаться и сразу зададут праздничное настроение образу", - отметила эксперт.

Тем, кто в качестве акцента выбирает губы, она рекомендовала отдать предпочтение продуктам с сатиновым или глянцевым финишем - они выглядят нарядно даже без сложного макияжа глаз.

Визажист посоветовала также использовать хайлайтер.

"Легкое сияние на скулах, во внутреннем уголке глаза или над верхней губой моментально делает образ новогодним. В экспресс-макияже лучше выбирать кремовые или жидкие текстуры - они выглядят естественнее и быстрее растушевываются", - поделилась Андронова.

По ее словам, брови достаточно уложить прозрачным или оттеночным гелем.

Эксперт рекомендовала в конце макияжа использовать фиксирующий спрей.

"Если вы любите сияние, можно выбрать фиксирующие спреи с блестками: они добавят мягких переливов макияжу. Такой спрей также можно нанести на открытые участки тела - декольте, руки или ноги - чтобы образ выглядел гармоничным и завершенным", - рассказала визажист.

