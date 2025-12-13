13 декабря 2025

13 декабря 2025 10:10

Врач предостерег от бездумного следования рекомендациям по питью воды

Существует множество общих рекомендаций о количестве воды, которую необходимо пить в течение дня, однако этих советов не всегда нужно придерживаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Вам говорят пить воду, вы пьете. Да вы еще пьете не два литра, а с запасом", - сказал он в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Мясников объяснил, что почти литр необходимой жидкости человек получает с пищей, а при употреблении трех литров воды концентрация соли в организме существенно снижается. Это может привести к появлению неприятных симптомов, включая судороги, головную боль или усталость.

Врач предупредил, что дефицит натрия в организме в некоторых случаях способен вызвать необратимые последствия, добавляет "Газета.Ru".


Просмотров: 153

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 569
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 866
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 5 024
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 4 217
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 932
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 038
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 591
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 764
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 096
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 156
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева