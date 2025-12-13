Врач предостерег от бездумного следования рекомендациям по питью воды

Существует множество общих рекомендаций о количестве воды, которую необходимо пить в течение дня, однако этих советов не всегда нужно придерживаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Вам говорят пить воду, вы пьете. Да вы еще пьете не два литра, а с запасом", - сказал он в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Мясников объяснил, что почти литр необходимой жидкости человек получает с пищей, а при употреблении трех литров воды концентрация соли в организме существенно снижается. Это может привести к появлению неприятных симптомов, включая судороги, головную боль или усталость.

Врач предупредил, что дефицит натрия в организме в некоторых случаях способен вызвать необратимые последствия, добавляет "Газета.Ru".