Стилист назвала главные тренды дресс-кода Нового года 2026

Главным трендом праздничного дресс-кода в грядущий новогодний сезон будет сочетание нарядности и безусловного комфорта, выражающееся в использовании фактур с расслабленными силуэтами.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала стилист бренда одежды plus size "Леди Мария" Екатерина Костромина.

По словам специалиста, профессионалы предлагают собрать в этом году образ, который будет состоять из нескольких универсальных вещей, адаптированных к формату праздника.

"Ключевыми материалами для создания праздничного образа являются бархат, велюр, пайетки и металлизированные ткани, красиво отражающие свет. При этом рекомендую отказаться от сдержанных матовых фактур, таких как жесткий хлопок или строгая костюмная шерсть, в пользу более эффектных решений", - объяснила эксперт.

Она отметила, что для корпоратива подойдут платья-комбинации из шелка, бархатные модели и костюмы с кружевной отделкой. Для отдыха за городом стилист посоветовала выбрать утепленные костюмы в пижамном стиле и трикотажные комплекты, а для праздника дома - удобные и интересные платья или костюмы.

При этом специалист добавила, что жестких ограничений по фасонам уже практически нет. Например, вместо классического платья можно выбрать шелковые брюки и жакет в стиле смокинга.

Обладательницам фигур plus size Костромина посоветовала отдать предпочтение полуприлегающим силуэтам с небольшим объемом воздуха между тканью и телом.

Помимо этого, в этом сезоне в тренде будут балетки, слингбеки на невысоком каблуке, лоферы и удобные ботинки. Стилист напомнила,что важно не перегрузить образ и сделать акцент на одной детали, например, на яркой обуви или эффектных серьгах.