7 декабря 2025

7 декабря 2025 09:21

Раскрыт неожиданный ускоритель ухудшения памяти и мышления

Хроническая болезнь почек (ХБП) может значительно ускорять ухудшение памяти и мышления - и происходит это не напрямую, а через взаимосвязанное повреждение сердца и мозга. Такой вывод сделали исследователи Университета Маршалла совместно с Национальным институтом старения США. Результаты опубликованы в American Journal of Physiology (AJP) - Heart and Circulatory Physiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые изучили пациентов с ХБП из небольших сообществ, уделив особое внимание различиям между женщинами и мужчинами. Оказалось, что у мужчин болезнь почек вызывает более выраженные изменения в работе сердца - а именно оно играет ключевую роль в ускорении когнитивного снижения. У женщин такие изменения были гораздо мягче, что указывает на принципиально разные биологические механизмы.

Авторы подчеркивают: связь между почками, сердцем и мозгом недооценена, особенно в сельских районах, где ХБП распространена, но диагностируется хуже. Новые данные открывают путь к персонализированному подходу - раннему скринингу, более точному мониторингу и методам лечения, которые учитывают пол пациента и особенности работы всей "ось почки - сердце - мозг".

По словам исследователей, понимание этих механизмов может помочь предотвратить переход к более тяжелым формам когнитивных нарушений и снизить риск развития деменции у пациентов с ХБП.


