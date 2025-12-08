8 декабря 2025

8 декабря 2025 09:08

Назван ключевой фактор долголетия

Врач-диетолог, специалист XFIT Айлин Царькова назвала правильное питание одним из ключевых факторов долголетия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о том, почему этот фактор влияет на продолжительность жизни, она поговорила с "Лентой.ру".

Царькова объяснила, что правильное питание обеспечивает клетки организма энергией и строительным материалом. Именно от того, насколько сбалансирован рацион, будет зависеть качество, долговечность, и функциональность тела человека.

Врач подчеркнула: в сбалансированном рационе обязательно должны присутствовать фрукты, ягоды, все корнеплоды, водоросли, зелень, семечки, орехи в сыром виде. В этих продуктах содержатся витамины, живые ферменты, полиненасыщенные жирные кислоты, качественные аминокислоты.

Она добавила, что для организма человека очень важны сложные углеводы. "Когда в меню недостаточно сложных углеводов, в расход идут белки - строительный материал для клеток. То есть если человек не ест, например, цельные злаки, бобовые и сложные нерафинированные углеводы, тогда организму для обеспечения жизнедеятельности приходится сжигать мышцы. Из-за чего процесс старения ускоряется", - предупредила Царькова.




