Российский стилист посоветовал носить популярную вещь из 70-х

Стилист Александр Рогов посоветовал носить популярную вещь 70-х.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 185 тысяч подписчиков.

По слова эксперта, в текущем сезоне в моду вновь вошло афганское пальто, в которое массово облачились мировые инфлюэнсеры.

"О популярности афганских пальто я писал еще в прошлом году. И вот, пожалуйста - случился пик! Предлагаю вам либо успокаивать такую сложную вещь базой, либо уводить в эстетику бохо", - написал специалист.