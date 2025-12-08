8 декабря 2025

8 декабря 2025 09:10

Женщинам назвали четыре веские причины включить в рацион квашеную капусту

Квашеная капуста является суперфудом для женского здоровья, заявила эндокринолог Екатерина Янг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в Telegram-канале она назвала четыре веские причины включить в рацион этот продукт.

Во-первых, по словам Янг, квашеная капуста укрепляет иммунную систему и снижает уровень воспаления в организме. Вторая причина добавить в ежедневное меню этот продукт - это то, что он помогает улучшить состояние кожи, волос и сосудов, пояснила доктор.

Также квашеная капуста ускоряет метаболизм, увеличивает уровень энергии и помогает бороться с лишним весом, убеждена специалистка. Кроме того, она является мощным инструментом для поддержания гормонального баланса. "Начинайте с одной-двух столовых ложек в день, постепенно увеличивая до трех-пяти. Лучше употреблять в начале приема пищи", - посоветовала Янг.


