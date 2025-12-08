Модный эксперт описала идеальную одежду для работы в офисе

Модный эксперт Эмилия Невская описала идеальную одежду для работы в офисе и деловых созвонов.

Как передает Day.Az, в первую очередь важно смотреть на состав одежды, рассказала "Ленте.ру" создательница бренда Parsedan.

Так, по ее словам, для первого слоя лучше выбирать вещи из мериноса, который не только греет, но и отводит влагу. Кроме того, в качестве ближайшего к телу слоя подойдет трикотаж из лиоцелла, преимущества которого - управление влагой и воздухопроницаемость.

Также идеальным вариантом для офиса эксперт назвала предметы гардероба из вискозы, так как это дышащая ткань, которая отлично драпируется. "Зимой это хороший слой под жакет, но ткань легко мнется, а в мокром виде теряет прочность и может садиться, так что без деликатной стирки не обойтись", - пояснила Невская.

В то же время для второго слоя идеально подойдет свитер, жилет или кардиган, которые будут уместны как для похода в офис, так и для рабочих видеоразговоров. Лучше выбирать одежду из чистой шерсти или смеси шерсти с синтетикой для лучшей износостойкости, избегая при этом изделий из акрила.

Что касается брюк и жакета, в деловом гардеробе все еще лидируют вещи из шерсти или шерстяной смеси. Собеседница "Ленты.ру" рекомендует присмотреться к вариантам с эластаном в составе для свободы движения. "Вискоза и тенсел в костюмных тканях работают на мягкость и драпировку", - добавила она.