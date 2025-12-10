Врач раскрыл причины дефицита железа в крови

Низкий уровень железа в анализах объясняется множеством не связанных между собой факторов, считают врачи общей практики Манджуша Агарвал и Маниша Арора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, наиболее частые причины дефицита они раскрыли изданию Indian Express.

Арора рассказала, что низкий уровень железа в крови может быть вызван плохим усвоением, хроническими инфекциями или внутренним кровотечением. Также причинами дефицита могут быть обильные менструации, беременность, целиакия

и воспалительные заболевания кишечника. Врач отметила, что повлиять может даже чрезмерное употребление чая или кофе, так как эти напитки препятствуют усвоению железа.

Агарвал добавила, что, учитывая разнообразие причин, подходы к лечению дефицита тоже отличаются. По ее словам, добавки с железом далеко не всегда эффективны, а иногда и вовсе вредны. "Они могут привести к запорам, раздражению желудка или опасно высокому уровню железа, который может повредить сердце и печень", - рассказала врач.

Специалисты указали, что, если анализы указывают на недостаток железа, не нужно сразу прибегать к добавкам. Зачастую, если устранить причину дефицита, они вообще не понадобятся. Врачи утверждают, что улучшение здоровья кишечника, лечение инфекции, контроль менструальных нарушений и добавление в рацион продуктов с железом работают эффективнее, чем добавки.