9 декабря 2025

9 декабря 2025 15:49

Желающим дожить до 100 лет посоветовали включить в рацион два продукта

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что люди, которые желают дожить до 100 лет, обязательно должны включить в рацион два продукта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, их она назвала в своем Telegram-канале.

В первую очередь Янг посоветовала добавить в ежедневное меню кокосовое масло. Результатом его употребления станет увеличение энергии, снижение общего воспаления в организме и чувствительности к инсулину, что важно для профилактики деменции. Кроме того, этот продукт помогает контролировать вес и гормональный баланс, пояснила доктор.

Вторым продлевающим жизнь продуктом врач назвала кедровое масло. Благодаря этому продукту улучшится состав микрофлоры кишечника, работа желудочно-кишечного тракта в целом, состояние кожи и волос, подчеркнула она. По словам Янг, еще один плюс этого продукта заключается в том, что он снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.


