10 декабря 2025

10 декабря 2025 11:10

Врачи предупредили о признаках проблем со здоровьем по ногтям

Ногти могут служить одним из первых индикаторов изменений в состоянии организма. Грамотный мастер маникюра нередко замечает проблему раньше самого человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Основательница студии маникюра Джессика Вайт объяснила, что в первую очередь обращает внимание на изменение цвета, текстуры и скорости роста. По ее словам, бледные или с синюшным оттенком ногти могут указывать на нарушения кровообращения, а желтый цвет иногда говорит о грибковой инфекции.

Кроме того, отдельные признаки, такие как появление борозд, точечные углубления или резкие изменения толщины пластины, также могут быть сигналом о неполадках в работе организма.

Эксперты напомнили, что не каждое изменение является признаком заболевания, однако системные или стойкие симптомы требуют консультации врача. Регулярный уход, аккуратная гигиена и внимательное отношение к состоянию ногтей помогают вовремя заметить проблему и избежать осложнений.


