Врачи предупредили о признаках проблем со здоровьем по ногтям

Ногти могут служить одним из первых индикаторов изменений в состоянии организма. Грамотный мастер маникюра нередко замечает проблему раньше самого человека.

сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Основательница студии маникюра Джессика Вайт объяснила, что в первую очередь обращает внимание на изменение цвета, текстуры и скорости роста. По ее словам, бледные или с синюшным оттенком ногти могут указывать на нарушения кровообращения, а желтый цвет иногда говорит о грибковой инфекции.

Кроме того, отдельные признаки, такие как появление борозд, точечные углубления или резкие изменения толщины пластины, также могут быть сигналом о неполадках в работе организма.

Эксперты напомнили, что не каждое изменение является признаком заболевания, однако системные или стойкие симптомы требуют консультации врача. Регулярный уход, аккуратная гигиена и внимательное отношение к состоянию ногтей помогают вовремя заметить проблему и избежать осложнений.