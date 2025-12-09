9 декабря 2025

9 декабря 2025 16:21

Ученые выяснили, кому лучше всего подходит удаленка

Работа из дома стала привычной частью трудовой культуры, но ее влияние на психическое здоровье до сих пор вызывает споры. Новое исследование австралийских ученых, основанное на двадцатилетних данных о более чем 16 тысячах работников, показало: больше всего от удаленки выигрывают женщины - особенно те, кто совмещает дом и офис в гибридном формате.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал The Conversation.

Ученые проанализировали информацию национального лонгитюдного исследования HILDA за период с начала 2000-х до 2019 года, исключив пандемийные годы, чтобы избежать влияния COVID-19 на психическое состояние участников. Модели учитывали не только рабочие привычки, но и изменения жизненных обстоятельств - такие как смена работы или появление детей.

Один из ключевых выводов касается гендерных различий. Длительные поездки на работу ухудшали самочувствие мужчин, уже сталкивавшихся с тревогой или пониженным настроением. Полчаса дополнительного пути утром по эффекту сопоставимы со снижением дохода семьи на 2%. На женское психическое здоровье длительность дороги почти не влияла.

Но куда важнее оказался формат работы. Для женщин, особенно с ослабленным психическим здоровьем, гибридная занятость - один-два дня в офисе и остальное время дома - становилась значительным ресурсом. Улучшение самочувствия было сопоставимо с ростом дохода примерно на 15%. Удаленная работа снижала стресс и помогала лучше распределять нагрузку между профессиональными и семейными обязанностями.

У мужчин влияние работы из дома оказалось нейтральным. Исследователи предполагают, что причина может крыться в особенностях распределения домашних обязанностей и в том, что мужские социальные связи чаще формируются на рабочем месте.

Авторы подчеркнули: люди с уязвимым психическим здоровьем наиболее чувствительны к условиям труда. Длинные поездки и отсутствие гибкости сильнее истощают их эмоциональный ресурс, а возможность работать из дома становится защитным фактором.

Ученые порекомендовали работодателям учитывать индивидуальные различия сотрудников и избегать универсальных требований "возвращения в офис". Для работников важным советом становится самонаблюдение: выбирать среду, в которой легче выполнять сложные задачи, и выстраивать график с учетом личной устойчивости. 


Просмотров: 91

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Карьера

1 января 2023 20:43

  • 3 315
Как выполнить все свои новогодние обещания: советы психологов

Карьера

14 ноября 2022 14:00

  • 8 489
Анна Мамедова: Из «женского арсенала» я ничего не использую - ИНТЕРВЬЮ – ФОТО

Карьера

5 октября 2022 15:14

  • 3 504
Как найти правильный баланс между работой и личной жизнью

Карьера

4 октября 2022 12:12

  • 3 684
4 признака того, что вы слишком много работаете

Карьера

8 сентября 2022 17:44

  • 4 768
4 ошибки, которые мы совершаем на работе

Карьера

8 сентября 2022 09:13

  • 4 566
Как стать более сконцентрированным

Карьера

10 августа 2022 11:21

  • 4 994
5 способов отдохнуть на работе

Карьера

13 июня 2022 13:09

  • 3 348
Сила семи поколений, или почему важно наладить отношения с родными людьми

Карьера

20 мая 2022 11:26

  • 3 770
Топ-6 предметов, притягивающие богатство в дом - ФОТО

Карьера

18 февраля 2022 13:25

  • 5 824
Ирина Шейк постарела? - ФОТО